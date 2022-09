Am Montag geht er wieder los, der „Ernst des Lebens“. Was wird das neue Schuljahr bringen? Die Kinder leben in ihrer sorglosen Vorfreude, endlich wieder alle Freundinnen und Freunde zu treffen, die neuen Hefte und Stifte zu benutzen und in den neuen Büchern zu stöbern. Eventuell gibt es eine neue Lehrerin oder einen neuen Lehrer. Auch das ist spannend. Vielleicht steht ein Schulwechsel an, und mit ihm wird sogar alles neu.

Ja, und wie geht es uns Erwachsenen? Viele von uns blicken sorgenvoll in die vor uns liegende Zukunft. Zu Vieles läuft einfach nicht gut. Es geht nicht mehr, die Realitäten, die uns umgeben, einfach auszublenden: Die Pandemie und der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen sind existenzielle Angstmacher – besonders für Menschen, die sowieso schon am Limit leben.

Multireligiöser Gottesdienst

Was wir jetzt brauchen, ist Vertrauen. Wir müssen den Menschen Vertrauen schenken, die wichtige Entscheidungen treffen und sich unermüdlich dafür einsetzen, dass wir weiterhin in Freiheit und in Frieden miteinander leben können. Das machen unsere Politiker im Großen, aber auch wir im Kleinen sind gefragt: Dort, an dem Platz, in dem Haus, in dem Stadtteil, wo wir leben und arbeiten. Ein vielleicht eher verschüttetes Vertrauen gilt es ebenso wiederzuentdecken: Das Vertrauen in Gott.

Die Albert-Schweitzer-Grundschule feiert zum Schuljahresbeginn einen multireligiösen Gottesdienst. Die evangelische Pfarrerin, die katholische Gemeindeassistentin und der muslimische Imam feiern mit den Schülern und Lehrern gemeinsam Gottesdienst und legen das kommende Schuljahr in Gottes gute Hände. Wir wünschen den Kindern Gottes Segen – also viele gute Wünsche.

Machen wir es doch in unserem Alltag genauso: Wünschen wir uns gegenseitig Gottes Segen für unsere gemeinsame Zukunft.

Die Autorin

Simone Hartner (51), Gemeindereferentin in der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus