Geht’s Ihnen auch so? Manchmal kann und mag ich die neuen Hiobsbotschaften zu Corona nicht mehr hören oder lesen. Pandemie hier, Pandemie dort. Was sagt Lauterbach heute, was empfiehlt Drosten morgen? Welche Verordnung folgt nächste Woche? Das nervt in der Summe schon gewaltig. Ich bekomme Kopfschmerzen davon und schlechte Laune. Wie übrigens auch von den unentwegt gegen das Impfen wetternden Zeitgenossen, die zwar laut sind, ein großes Mundwerk, aber keine Alternativen außer ihrem Protestgenörgel haben. Diktatur Deutschland? Sagt mal, Freunde der Sonne, habt ihr sie noch alle?

Auch als überzeugter und frisch Dreifachgeimpfter frage ich mich allerdings schon jetzt: Wann kommt die vierte Injektion? Wann die fünfte Welle? Wann die 148. Talkshow zum Thema? Hört das jemals auf? Andererseits bringt es ja nullkommanix, fortwährend in den Chor der Trübsalblasenden einzustimmen.

Von Udo Jürgens bis Rammstein

Denn es gibt sie, die Momente, in denen es (mir) gelingt, alles auszublenden. Neulich zum Beispiel bin ich mit meinen Kindern – sie 16, er 10 – zu den Großeltern gefahren. Ins Nordbadische. 45 Minuten Autobahn. Motto: Wünsch dir was. Wir haben unsere Favoriten gespielt. Jeder durfte reihum einen Song aufrufen. Meine Tochter war die DJane am Smartphone. Heraus kam ein kruder Mix: Sie wählte „Lieder“ von Adel Tawil, der Sohnemann „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens, der Papa „Radio“ von Rammstein. Mein Gott, war das befreiend. Drei im 3G-Modus: gesungen, gegrölt, gelacht. Corona war – zumindest für ein paar musikalische Augenblicke – so weit weg wie Ludwigshafen von Los Angeles, die A5 staufrei, das Wochenende vor der Brust. Eine Dosis pralles Leben im Familienkombi.

Frühmorgens um die Blies – herrlich

Grandios sind auch die Spaziergänge mit meiner Frau frühmorgens rund um die Blies. Erste Sonnenstrahlen blinzeln vom Himmel. Der See liegt da wie ein Gemälde. Der sanfte Nebel über dem Wasser, auf dessen glatter Oberfläche sich die Natur spiegelt – herrlich. Es ist ruhig, die Luft klar, kein Handy bimmelt oder vibriert. Der Kopf ist frei, die nächste Konferenz meilenweit entfernt. Kann ich nur zu raten. Lenkt ab vom Corona-Blues. Wie auch kürzlich die Wanderung mit ein paar der Kälte trotzenden Jungs durch den Wald hinauf zum Hambacher Schloss (als Ersatz für die abgesagte Whisky-Probe). Oder ein Konzertabend im Keller meines besten Kumpels: Metallica, Quebec 2015 – großartig. Hardrock Hallelujah! Und dazu noch einen gepichelt.

Unvergessliche Momente schenken

Mein Tipp für Weihnachten: Schenken Sie sich und anderen unvergessliche Momente – und wenn Sie die Muße dazu finden, vielleicht ja auch einen Filmabend mit dem zauberhaften Roberto Benigni: „Das Leben ist schön“ (1997). Ein kleiner Mann mit der Energie eines Riesen.

Das alles aufzusaugen, hält den Kopf über Wasser, gibt Kraft und schafft Zuversicht. Die brauchen wir die nächsten Wochen und Monate. Dann schaffen wir das auch. Irgendwie. Gemeinsam. Hoffentlich. Ich glaube daran. In solchen Momenten.

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.