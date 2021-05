Es war eine Premiere: Erstmals hat das Katholische Dekanat Ludwigshafen die besten Abiturienten im Fach Religion in einer Online-Feierstunde ausgezeichnet. Die Preisträger wurden damit für ihre Leistungen sowie ihr soziales und kirchliches Engagement gewürdigt. Nachdem die Preisverleihung im Vorjahr nach über 40 Jahren das erste Mal ausfallen musste, hat sich der Dekanatsrat diesmal für eine Online-Veranstaltung entschieden. Dekan Alban Meißner begrüßte insgesamt 35 Teilnehmer.

„Unterricht macht Wandel durch“

„Religionsunterricht macht derzeit einen Wandel durch“, sagte er. Das sei konsequent, weil auch die Religion und die Beziehung der Menschen zu ihr einen Wandel durchlebten. „Religion ist der einzige Bereich, in dem es um Gott und die Welt geht. Religion bewahrt den Menschen davor, ganz im Materiellen aufzugehen und die anderen Bereiche wertzuschätzen: Liebe, Trauer, Nachdenken über die Welt und was dahinter steht, Staunen, Rituale, aber auch Wissen über die Welt, all das hat Platz in der Religion“, erläuterte Meißner.

Frage nach übergeordnetem Sinn

Religiöse Menschen seien daran gewöhnt, Dinge zu vergleichen und kritisch zu hinterfragen. „Und deshalb ist die Religion in meinen Augen so wichtig für den Menschen, weil er dadurch das Maß nicht am Menschen anlegt, sondern nach einem übergeordneten Sinn fragt. Meiner Meinung nach ist noch nicht einmal die Antwort wichtig, sondern alleine schon das Fragen. Das lernt man in Religion“, so der Dekan.

Genau das hätten auch die Preisträger im Unterricht gelernt: Sich nicht mit vordergründigen Dingen abspeisen zu lassen, sondern zu fragen. „Und wer dies tut, der merkt sehr schnell, dass die Welt vielschichtiger, bunter ist als wir es uns gewöhnlich vorstellen. Und damit haben Sie die besten Voraussetzungen für das Studium der Welt in den Händen“, wandte sich Meißner an die Abiturienten. Ihr Engagement zeige, dass sie das in ihrer Schulzeit verwirklicht haben. „Tun Sie das auch in Ihrem weiteren Leben“, ermunterte er die Preisträger. „Wir danken Ihnen, dass Sie der Religion ein menschliches, friedliches Gesicht gegeben haben, was heute nicht unbedingt selbstverständlich ist“, bilanzierte Meißner.

Die Preisträger



Jana Jutzi, Eva-Marie Rollerbroich (Carl-Bosch-Gymnasium), Martha Pfeifer (Theodor-Heuss-Gymnasium), Anjulie Adamy, Florian Schulte, Rico Sauer (Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium), Nicolas Behrendt (Geschwister-Scholl-Gymnasium), Joshua Sachse (Max-Planck-Gymnasium).