„Gehen Sie wählen und treffen Sie eine verantwortungsvolle Entscheidung.“ Mit diesen Worten richtet sich Paul Metzger, Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen, vor der Kommunal- und Europawahl am Sonntag, 9. Juni, an alle Wahlberechtigten.

Dekan Paul Metzger appelliert an die Wähler: „Stärken Sie die Parteien, die sich für Menschenwürde, ein respektvolles und friedliches Zusammenleben einsetzen – in der Gemeinde, in der Stadt und in Europa. Stärken Sie die Demokratie!“ Der Dekan warnt davor, populistischen Parolen und vermeintlich einfachen Antworten zu trauen. „So lassen sich die komplexen Probleme unserer Zeit nicht lösen.“ Stattdessen gelte: „Wir müssen uns zuhören und diskutieren, um die beste Lösung zu finden.“ Gute Lösungen lassen sich Metzger zufolge aber nicht finden, wenn politische Gegner und die Zivilgesellschaft eingeschüchtert werden oder Meinungen und Interessen gar gewaltsam durchgesetzt werden sollen. Die Protestantische Kirche setze sich für Toleranz, Gerechtigkeit und Menschenwürde ein. „Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung stehen dem klar entgegen“, betont der Dekan. „Deshalb erteilt die Protestantische Kirche für Ludwigshafen politischen Gruppen eine Absage, die keinen Respekt zeigen, menschenfeindliche Haltungen vertreten und die Gesellschaft spalten.“