Beim Friesenheimer Degenpokal holen sich Bettina Fichtel und Finn Ritthaler von der heimischen TSG bei den „Seniors“ jeweils Bronze. Auch in den jüngeren Jahrgängen gibt es gute Platzierungen.

Als einziger TSG-Starter im Feld der 24 „Seniors“-Herren erreichte Finn Ritthaler dank eines starken Auftritts das Halbfinale. Denkbar knapp mit 14:15 musste er seinem Konkurrenten und späteren Turniergewinner Lars Imbsweiler vom TV Homburg den Sieg überlassen. Bis ins Halbfinale hatte es auch Bettina Fichtel bei den Damen geschafft. Dort unterlag sie ihrer früheren Mannschaftskameradin Carolin Breitwieser 11:15, die seit einiger Zeit für Heidelberg startet. Siegerin bei den Damen wurde Pia Hösel (ebenfalls Heidelberg). Die anderen Friesenheimerinnen Emma Oberthür und Sonja Tippelt erreichten die Plätze sieben und acht, Alica Störmer wurde 16.

In der U15 schafften es zwei TSG-Nachwuchsfechter in die Runde der letzten Acht: Aran Namek kam auf Platz fünf, Emilia Benz auf Position acht. Mika Corbie, Clemens Völkert und Gabriel Debauvais belegten die Plätze neun, elf und zwölf. In der U13 holte Benedikt Ziegler die insgesamt dritte Bronzemedaille für die TSG. Im gemischten Feld der U11-Mädchen und U9-Jungs gewann Mirja Herrmann die Goldmedaille. Bei den Jungs der U11 kamen Mika Oberthür und Ben Müller nicht über die Vorrunde hinaus.

Gute Platzierungen bei erster Jugend-DM

Ihre jeweils ersten Starts bei nationalen Meisterschaften absolvierten Friesenheims Nachwuchstalente. Silas Herrmann überstand Vor- und Zwischenrunde der Deutschen Meisterschaften in Bad Nauheim mit jeweils zwei Siegen und zog in die Direktausscheidung ein. Nach einer 7:10-Niederlage gegen Fabian Knauer (Heidenheimer SB) belegte er letztlich Platz 34 unter 67 Startern. In der Mannschaft startete Silas gemeinsam mit seinem Teamkameraden Gabriel Debauvais sowie mit Felix Ehrhardt von der TG Mainz-Gonsenheim als Startgemeinschaft für den Verband Süd-West, das Trio wurde Zwölfter.

Nikola Maria D’Onghia schaffte es im Einzel auf Rang 24. In der Vorrunde siegte sie vier Mal in fünf Gefechten, aus der Zwischenrunde stieg sie mit zwei Siegen ins K. o. auf. Ihr gutes Abschneiden bescherte ihr ein Freilos für die Direktausscheidung. Hier stand ihr mit Charlotte Englert von Eintracht Frankfurt gleich eine Top-Gegnerin gegenüber. D’Onghia unterlag ihr mit 5:10. Im Team Süd-West unterlag sie mit ihren Kameradinnen aus dem Landesverband zunächst Nordrhein 37:45, schlug dann aber Westfalen 45:43. Das Team landete Rang zehn.