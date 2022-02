Ohne Punkte sind der TTC Oppau und der TTC Oggersheim von ihren Auswärtsauftritten in der Verbandsoberliga zurückgekehrt. Zumindest für das Mannschaftsklima und die Integration ihres Neuzugangs Oliver Eid war Oppaus Doppelspieltag ein Gewinn.

„Sportlich gesehen war es natürlich kein erfolgreiches Wochenende“, sagte Heiko Kraushaar nach den beiden deutlichen Niederlagen des TTC Oppau am Doppelspieltag in Saarbrücken: „Aber das Drumherum mit Hotelübernachtung, gemütlichem Beisammensein und guten Gesprächen hat Spaß gemacht.“ So geriet die 1:9-Pleite bei Saar 05 Saarbrücken schnell in Vergessenheit. „Da war nichts zu holen. Man hat gemerkt, dass uns die Spielpraxis fehlte“, erzählte der TTC-Kapitän. Lediglich Markus Zeitz gelang ein Ehrenpunkt. Ohne Oliver Baier und Alexander Michailidis war auch tags darauf beim 4:7 gegen den ATSV Saarbrücken wenig auszurichten. Kraushaar, Zeitz, Marco Buchert und Oliver Eid gewannen je ein Einzel. Eid, der von Bad Kreuznach nach Ludwigshafen gezogen war, hinterließ einen positiven Eindruck.

Eine herbe Klatsche setzte es auch für den TTC Oggersheim im Spitzenspiel bei den TTF Illtal. Gegen den Tabellenführer zog der Zweitplatzierte mit 1:9 den Kürzeren. Einzig Sebastian Gailing und Pascal Mayer konnten sich im Doppel durchsetzen.