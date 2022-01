In der Heidelberger Altstadt ist in der Nacht auf Donnerstag, gegen 0.50 Uhr zu einem Stromausfall gekommen, wie die Stadtwerke mitteilen. Ursache war ein Defekt an einer Trafostation eines privaten Betreibers, der sich auf zwei Trafostationen der Stadtwerke Heidelberg auswirkte. Die Stadtwerke haben den Fehler zügig eigenen Angaben zufolge lokalisiert und durch Umschaltungen reagiert, sodass um 2.30 Uhr wieder alle Haushalte versorgt waren. Betroffen waren rund 50 Häuser in der Plöck, der Friedrich-Ebert-Anlage und der Klingenteichstraße.