Die Gefahr, die von einer nicht gesicherten Markise vor einem Ladengeschäft in der Bismarckstraße (Mitte) ausging, ist am vergangenen Wochenende beseitigt worden. Nach Angaben der Stadt entdeckten Kräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) am Freitagnachmittag, dass die Markise beschädigt und nur mit einem Spanngurt befestigt war. Sie drohte, im Eingangsbereich des Ladens herabzufallen. Der 43-jährige Geschäftsinhaber behauptete, dass Feuerwehr und Polizei nach einem Unfall mit einem Lastwagen die provisorische Absperrung errichtet hätten. Eine Überprüfung der Fallbilder bei der Polizei zeigte jedoch, dass das nicht stimmte. Der Geschäftsinhaber war bereits zuvor aufgefordert worden, die beschädigte Markise zu entfernen. Die Einsatzkräfte schlossen das Geschäft vorübergehend und stellten die Absperrung wieder her, um die Gefahr zu beseitigen. Eine Nachkontrolle zeigte laut Stadt, dass die Gefahr nicht mehr bestand.