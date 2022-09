Die Ursache, weshalb am Morgen des 19. Juli ein Brand in einem Mehrfamilienhaus mit Irish-Pub im Quadrat L 14 ausbrach, ist geklärt. Die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim fanden nach einer Mitteilung am Dienstagabend heraus, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem Dart-Spielgerät in der Kneipe im Erdgeschoss entstand. Durch den Brand wurden mehrere Bewohner verletzt, vier davon schwer. Der Sachschaden beläuft sich auf über eine Million Euro. Das Feuer löste einen Großeinsatz aus. Aus dem Haus in der Nähe des Hauptbahnhofs wurden Bewohner über Drehleitern gerettet.