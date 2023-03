Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nacharbeiten zu dem am 11. Juni gestarteten Abriss der Pilzhochstraße sind nach Angaben der Verwaltung erfolgreich abgeschlossen. Am Dienstag wurde die Baustelle an der Dammstraße offiziell abgenommen – aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss von Medienvertretern. Insgesamt 30.000 Tonnen Bauschutt sind angefallen.

Nur noch ein wenig Restmaterial erinnert jetzt noch an den Rückbau des maroden 500-Meter-Abschnitts der Hochstraße Süd. Bis spätestens Freitag soll auch dieser Schutt beseitigt