Der Sportartikelhersteller Decathlon bietet seinen Kunden im Oggersheimer Markt einen Abholservice an. Dabei wird online bestellt, bezahlt und das Paket an der Filiale abgeholt, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Der Kunde erhält eine Benachrichtigung per E-Mail, zu welcher Uhrzeit die Bestellung für ihn bereit steht. Die Übergabe der Bestellung erfolgt kontaktlos, das Paket wird von einem Mitarbeiter in den Kofferraum gelegt. Dafür muss der Kunde sein Auto nicht verlassen. Decathlon reagiert mit dem Drive-in-Angebot auf die Corona-Auflagen. Die Filiale in Oggersheim wurde für den Publikumsverkehr geschlossen. Nur der Onlineshop blieb geöffnet.