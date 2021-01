Die Reihe „Debatten um die Welt“ wird 14. Januar, 19 Uhr, im Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) fortgesetzt. An sechs Abenden werden dabei gesellschaftspolitische und spirituelle Aspekte der Situation in der Welt besprochen.

„Nachwendekinder“ im Blick

Spätetstens mit der Einwanderung von knapp einer Million Flüchtlingen über die Balkanroute seit Herbst 2015 sind die Probleme der Welt auch in Deutschland angekommen. „Wir möchten ehrenamtliche Helfer und weitere Interessierte unterstützen, sich ein Grundverständnis der Weltsituation zu verschaffen, das über TV-Nachrichten und Alltagslektüre hinausgeht. Wir versuchen Hoffnungswege aufzudecken, zum Beispiel in der Entdämonisierung des IS oder im Blick auf phantasievolle Gewaltlosigkeit“, sagt der Leiter der Veranstaltungsreihe, Matthias Rugel. Dies geschehe durch die Lektüre gemeinsam ausgewählter Texte und die vorurteilsfreie Debatte darüber.

Am 14. Januar werden Auszüge aus dem Buch „Nachwendekinder. Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen“ von Johannes Nichelmann (Berlin 2019) gelesen.

Reihe läuft seit Februar 2016

Die Reihe „Debatten um die Welt“ gibt es im Heinrich-Pesch-Haus (HPH) seit Februar 2016. Sie wird von Matthias Rugel, Bildungsreferent am HPH, geleitet. Interessierte sind herzlich willkommen. „Besonders freuen wir uns auf Teilnehmende aus vielen Kulturen“, sagt Rugel.

