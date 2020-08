Die Debatte um das in Oppau geplante Ärztehaus geht weiter. Nun zeigt sich die SPD verärgert darüber, dass die Freien Wähler vorgeschlagen haben, das Ärztehaus mit dem geplanten Lidl-Neubau zu kombinieren. Mit der FWG seien „offenbar keine verlässlichen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen“.

Im Ortsbeirat sei entschieden worden, die rechtliche Grundlage für den Bau eines Ärztehauses in der Horst-Schork-Straße zu schaffen, schreibt Ortsvereinsvorsitzender Gregory Scholz in einer Stellungnahme. Dabei seien die Sorgen der Anwohner „nach Möglichkeit zu berücksichtigen und entsprechende Gutachten natürlich noch abzuwarten“. Die SPD stehe zu diesem Fahrplan. Scholz: „Zumal die Horst-Schork-Straße nach dem aktuellen Kenntnisstand der bestmögliche Platz für ein Ärztehaus zu sein scheint.“ Er kritisiert, dass die FWG das Projekt unterstützt habe, sich nun aber „in der Öffentlichkeit ganz anders präsentiert“. So hätten die Freien Wähler das Ärztehaus als „Schönheitsklinik“ diskreditiert und nun vorgeschlagen, es in verkleinerter Form auf den Lidl bauen zu wollen. Scholz kontert: „Wurde mit Lidl beziehungsweise mit dem potenziellen Investor über diese Idee gesprochen, bevor sie in die Öffentlichkeit gebracht wurde? Wer soll diese Idee bezahlen und das Haus betreiben? Entsteht da nicht ein neues Parkplatzproblem, da durch eine Lidl-Erweiterung ja Parkplätze wegfallen? Wird der Verkehr für ganz Oppau und Edigheim durch die zentrale Lage eines Ärztehauses auf dem Lidl nicht massiv zunehmen?“

Scholz und Frank Dudek, SPD-Fraktionssprecher im Ortsbeirat, betonen: „Wer zu einem solch späten Zeitpunkt mit solchen Ideen um die Ecke kommt, muss diese Fragen beantworten können. Und er muss sich auch fragen lassen, warum er dem bisherigen Prozess im Ortsbeirat dann überhaupt zugestimmt hat.“ Ziel müsse die dauerhafte Sicherung der ärztlichen Versorgung sein.