Die Freien Wähler in Oppau bringen in der Diskussion um das im Stadtteil geplante Ärztehaus eine neue Variante ins Spiel: Sie schlagen als Standort eine Fläche zwischen Oppau und Edigheim vor. Dort plant der Discounter Lidl einen Neubau. Dieses Projekt könnte man mit dem Ärztehaus kombinieren, so die Idee der FWG.

Seit Monaten wird in Oppau hitzig über das von Mediziner Steffen Giesse geplante Ärztehaus diskutiert. Eine Bürgerinitiative macht gegen das Projekt und den Standort Horst-Schork-Straße (in der Nähe von Feuerwache und Polizei) mobil. Die FWG will nun mit einer Anfrage in der nächsten Ortsbeiratssitzung am 1. September eine neue Variante ins Spiel bringen und prüfen lassen. FWG-Fraktionssprecher Helge Moritz schreibt, dass die Freien Wähler für ein Ärztezentrum seien. Allerdings halten sie den von Giesse geplanten Standort im Süden Oppaus für nicht ideal. Besser sei, so Moritz, ein Neubau zwischen Oppau und Edigheim.

Anfrage im Ortsbeirat

Und so kommt der Lidl-Neubau bei den FWG-Überlegungen ins Spiel. Denn Moritz hält es für machbar, ein Ärztezentrum auf dem Dach des Discounters zu errichten. Dann sei zwar nicht die von Giesse geplante Größe möglich. Aber Moritz hält eine kleinere Variante mit Blick auf den Einzugsbereich – 9400 Einwohner in Oppau und 8300 in Edigheim – ohnehin für ausreichend. Moritz bezeichnet die Pläne von Giesse als überdimensioniert. Zudem sei ein zentraler Standort sinnvoller, denn so könnte man die ärztliche Versorgung beider Stadtteile abdecken. Zudem: „Parkraum ist bereits vorhanden, das Areal ist in beide Richtungen voll durch den ÖPNV erschlossen und von allen Seiten sehr gut erreichbar.“

Außerdem führt Moritz in seiner Argumentation ökologische Gründe für seinen Vorschlag an: Man müsse bei der Lidl-Kombinationslösung keine weiteren Flächen versiegeln. „Deshalb wird die FWG-Fraktion im Ortsbeirat Oppau diese Anfrage zur gemeinsamen Planung Lidl und Ärztehaus stellen.“