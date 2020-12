Die Grünen im Rat halten die Diskussion über Videoüberwachung als Mittel gegen illegale Müllablagerungen für Zeitverschwendung. Die CDU hingegen begrüßt die Idee von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und hält eine Überwachung für überfällig.

„Mit Hilfe von Videokameras Müllsünder überführen zu wollen, ist eine Schnapsidee,“ sagt Co-Fraktionsvorsitzender Hans-Uwe Daumann. Videoüberwachung im öffentlichen Raum schränkten nicht nur Freiheitsrechte der Mehrheit ein, die sich regelkonform verhalte, sie seien auch mit der Rechtslage nicht zu vereinbaren, würden hohe Personalkosten verursachen und mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Täter überführen. „Die Stadt hat gerade erst Stellen für Müllsheriffs geschaffen, wir wollen erst einmal sehen, welche Erfolge damit erzielt werden“, so Daumann. Fraktionskollegin Gisela Witt ergänzt: „Müllhotspots sind ein großes Ärgernis, aber kein Grund, einen Stadtteil unter Überwachung zu stellen.“ Vielmehr müsse man beispielsweise über neue Regeln bei der Sperrmüllabfuhr diskutieren.

CDU fragt: Warum erst jetzt?

„Die Initiative der Oberbürgermeisterin zur Videoüberwachung an Stellen mit illegalen Müllablagerungen begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings fragen wir uns schon, warum sie erst jetzt kommt“, sagt CDU-Fraktionschef Peter Uebel. Bereits seit Jahren forderten Ortsbeiräte in Stadtteilen eine Überwachung. Die Verwaltung habe dies mit dem Hinweis auf den Datenschutz abgelehnt. „Ortsbeiräte stehen mit quasi leeren Händen vor dem Problem. Eher pädagogischen Ansätze mit Kampagnen oder Schildern laufen leider ins Leere“, meint Wolfgang Leibig, CDU-Ortsbeirat im stark betroffenen Hemshof. Die Stadt müsse auch das Ordnungsamt in die Lage versetzen, dass gefilmte Verstöße geahndet würden.