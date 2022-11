Soll in Ludwigshafen flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden? Eine auf Eis gelegte Überlegung griff Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) in der Debatte über einen Lärmaktionsplan am Mittwoch im Umweltausschuss auf.

Der Beigeordnete reagierte mit diesem Vorschlag auf Ausführungen von Antje Grebel, die in seinem Dezernat an einem neuen Konzept arbeitet, das den Plan von 2015 fortschreiben soll. Mit einer doppelten Herausforderung: Zum einen muss das vielstimmige subjektive Lärmempfinden wissenschaftlich verwertbar objektiviert werden. Zum anderen haben sich die vorgegebenen Parameter derart verändert, dass die Resultate, die in den neuen Lärmaktionsplan einfließen, nicht annähernd vergleichbar sind mit den vor sieben Jahren eingespeisten Daten.

Gravierender noch: Die einzelnen Sektoren, die sich statistisch direkt gegenüberstellen ließen, zeigen, dass sich die Belastung signifikant verstärkt hat. Unter anderem, weil neuerdings zum Beispiel Kreisverkehre, Brems- und Anfahrgeräusche an Ampeln, die Mischverhältnisse im Asphalt oder die Aufenthaltsdauer in verkehrsabgewandten Bereichen in den eigenen vier Wänden einberechnet werden. Sie werden in der Tat berechnet, nicht gemessen. Das wäre zu aufwendig und zu teuer.

„Krasser Anstieg“

All diese Umstellungen haben zur Folge, dass die relative Lärmbelästigung vor allem nachts „krass“ angestiegen ist, gab Grebel den Ausschussmitgliedern einen Einblick in die bisherigen Arbeitsergebnisse. Sie rechnet damit, dass das erste Datenmaterial Ende des Monats auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden kann. Nach und nach will sie es in allen Ortsbeiräten vorstellen, ehe im Lärmaktionsplan politische Ziele definiert werden. Dieser muss spätestens 2024 vorliegen.

Diese Wasserstandsmeldung hatte Thewalt zum Anlass genommen, erneut über ein flächendeckendes Tempo 30 im Stadtgebiet nachzudenken. Eine Forderung, die die Grünen bereits Anfang des Jahres in einen Antrag für den Hauptausschuss gegossen hatten. Thewalts Fachleute im Umweltbereich sind von diesem Ansatz nicht restlos überzeugt. Zum einen, weil Fahrzeuge auch mit gedrosselter Geschwindigkeit Lärm verursachten, etwa an Ampeln. Zum anderen verwies Bereichsleiter Rainer Ritthaler darauf, dass diese Begrenzung mit wenigen Ausnahmen auf Hauptverkehrsachsen und in der Innenstadt bereits gelte. „Und aus der stark belasteten Heinigstraße liegen uns keinerlei Beschwerden infolge überhöhter Geschwindigkeiten vor.“

„Zeit für Konsequenzen“

„Wir brauchen nicht ständig Berechnungen, wir brauchen Konsequenzen“, forderte Rheingönheims Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU). Die B44 , die durch seinen Stadtteil führt, zähle mit rund 40.000 Fahrzeugen täglich zu den am meisten belasteten Straßen im Stadtgebiet. Das Chaos, das entstünde, wenn etwa nächtliche Fahrten zu den Tanklagern am Kaiserwörthdamm nur noch mit 30 km/h rollen könnten, will er sich gar nicht ausmalen.

„Bei Grenzüberschreitungen sind wir jedenfalls angehalten, Vorschläge zur Lärmreduzierung zu machen“, zeigte Thewalt den Vorteil eines Lärmaktionsplans auf. Um von seinen Experten umgehend auf den Boden der Tatsachen geholt zu werden. Verbindlichen Charakter haben diese Vorgaben nur für künftige Bauleitpläne oder Planfeststellungsverfahren, nicht für Sanierungen im Bestand. Die Ermessensspielräume für künftige Selbstverpflichtungen sind so frappierend wie die aktuelle Lärmbelastung: „Die Grenzwerte legen wir eigenmächtig fest“, merkte Grebel lapidar an. „Dafür macht uns das Land keine Vorgaben.“

Kommentar: Betäubender Aktionismus

Die Vorstellung des Lärmkartierung im Umweltausschuss war ein denkwürdiger Fall von Pflichtvergessenheit.

Der Befund ist unbestritten: Lärm macht krank. Dagegen vorzugehen ist eine originäre kommunalpolitische Aufgabe. Bevor man zielführende Vorgaben formulieren kann, bedarf es aber einer brauchbaren Datenbasis. Die wird der spätestens 2024 fällige Lärmaktionsplan nicht liefern können, das ist jetzt schon klar. Nicht weil die Grenze des Zumutbaren von jedem anders gezogen wird, sondern weil diese Grenze selbst in der wissenschaftlichen Erhebung verschwimmt beziehungsweise willkürlich gezogen wird.

Dass man lieber berechnet, Mittelwerte bildet und Korridore festlegt als zu messen und zu zählen, mag (arbeits-)ökonomischer sein. Aus solcher Theorie soll eine mitreißende praktische Handhabung gegossen werden? Die Debatten mit den Lärmbelasteten werden lustig. Eine solche Strategie riecht mehr nach Aktionismus denn nach nachhaltiger Aktion gegen einen beunruhigenden Befund.