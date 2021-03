Die beiden Fahrzeugwracks in der Nähe des Mundenheimer Bahnhofs (dort, wo die August-Heller- zur Wattstraße wird) bleiben Gesprächsthema in der Stadt. Über die inzwischen gestapelten Schrottkarren hatten wir zuletzt zweimal hintereinander in der Rubrik „Aufgelesen – Kurioses aus der Stadt“ berichtet. Zuletzt dienten die Wagen als Müllkippe und Freilufttoilette.

Shitstorm ausgelöst

Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) erklärt nun, nachdem es eine Art Shitstorm gegen die angeblich tatenlose Stadtverwaltung gegeben hat: „Diese Autos befinden sich nicht auf städtischem oder öffentlichem Gelände. Wir haben die Grundstückeigentümerin schon vor Wochen auf den Missstand hingewiesen und sie gebeten, diesen Zustand zu beseitigen. Wir haben da direkt keinen Einfluss. Wir haben genügend Schrottautos im öffentlichen Raum, denen wir hinterherrennen müssen.“