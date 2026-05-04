Die Debatte um einem möglichen Kita-Neubau am Alwin-Mittasch-Park in Friesenheim dreht sich weiter. Die SPD spricht von Unterstellungen der Grünen.

Die SPD-Stadtratsfraktion kritisiert entschieden die jüngsten Vorwürfe der Grünen in Sachen Alwin-Mittasch-Park: „Hier mit Unterstellungen zu arbeiten, ist unanständig und widerspricht einem ordentlichen Umgang unter Demokraten. Ich fordere die Grünen dringend auf, wieder zur Sachlichkeit zurückzukehren“, betont die Fraktionsvorsitzende Julia May in der Debatte um einen möglichen Kita-Neubau am Park und die Suche nach Alternativstandorten.

Zusicherung des OB

Die SPD hatte die Stadtverwaltung aufgefordert, zeitnah und transparent die Prüfung weiterer möglicher Flächen darzustellen, was Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) daraufhin in der Stadtratssitzung zugesichert habe. „Wir diskutieren vor allem auch im Stadtteil und Ortsbeirat seit Längerem über Optionen und Alternativen für den Kita-Standort. Hier muss die Verwaltung nun endlich belastbare Ergebnisse liefern – genau das galt es, mit unserem Stadtratsantrag anzustoßen“, ergänzen die beiden Friesenheimer Stadträte und Co-SPD-Vorsitzenden Eva Kraut und Christian Schreider: „Wir sind dazu auch in direktem Gespräch mit Vertretern der Bürgerinitiative. Einen Alleinvertretungsanspruch der Grünen für Fragen von Naturschutz und Kinderbetreuung gibt es jedenfalls nicht. Und Verschwörungstheorien kannten wir bisher auch nur von Radikalen, nicht von den Grünen.“ Man werde sich weiter intensiv um möglichst gute Optionen und Alternativen sowie deren faire und angemessene Bewertung bemühen und dazu „in aller Sachlichkeit weiterarbeiten“, so May abschließend: „Dazu fordern wir auch ausdrücklich die Grünen auf.“