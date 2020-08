Nachdem ein 67-Jähriger ohne festen Wohnsitz aus Mannheim am vergangenen Montag die Modelleisenbahn und weitere Einrichtungen im und am Hauptbahnhof zerstört hat, beginnt eine politische Diskussion um die Zukunft des Gebäudes. Die Linksfraktion im Stadtrat hat sich dafür ausgesprochen, dass an gleicher Stelle eine neue Modelleisenbahn aufgebaut wird. Außerdem fordert sie ein Sicherheitskonzept für den Hauptbahnhof. Nun meldet sich auch die Fraktion Grüne im Rat zu Wort. Ihrer Auffassung nach ist „Vandalismus im Hauptbahnhof kein neues Phänomen“. Allerdings habe es nun mit der Modellbahnanlage ein „prominentes Opfer“ gegeben. Die mittlerweile aufgeklärte Tat nehmen die Grünen zum Anlass, eine Forderung zu wiederholen: Der Hauptbahnhof müsse „generalsaniert und umgebaut“ werden, schreibt Fraktionssprecher Hans-Uwe Daumann. „Der Zustand der Verwahrlosung und des Reparaturstaus dauert schon viele Jahre an und fordert in Teilen auch die Zerstörungswut einiger Zeitgenossen heraus.“ Die Bahn solle daher jetzt damit beginnen, „den Hauptbahnhof auf zeitgemäße und funktionale Art neu zu gestalten“. Die Grünen sprechen dabei für eine „radikale Verkleinerung“ aus, „da für den Leerstand vor allem in den Ladenflächen kaum noch eine Lösung zu erwarten ist“. Denn der Hauptbahnhof sei nur noch ein „Umsteigebahnhof für Pendler im Gewand eines Fernbahnhofs“.