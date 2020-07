Für mehr bilogische Vielfalt durch neue Konzepte in der Grünpflege spricht sich in der anhaltenden Diskussion über die städtischen Anlagen die FWG-Stadtratsfraktion aus. FWG-Umweltausschussmitglied Manuela Raab kann die zunehmende Kritik der Bürger bezüglich der übertriebenen Mäharbeiten nachvollziehen. Es sei der falsche Weg, weiterhin versteift an der Vergangenheit festzuhalten und Forderungen aus der Bevölkerung nach einer Veränderung der unglücklichen Situation einfach als ideologische Denkweise abzustempeln, meint Raab. Die FWG ist der Meinung, dass andere beziehungsweise moderne Konzepte für die Grünpflege erarbeitet werden müssten, um mehr biologische Vielfalt in Ludwigshafen zu gewinnen. Schließlich gingen auch andere Städte mit gutem Beispiel voran, wie zum Beispiel Frankfurt am Main, Hannover und die Ludwigshafener Partnerstadt Dessau-Roßlau, die einen innovativen Weg im Zuge der Projekt-Umsetzung „Städte wagen Wildnis“ eingeschlagen habe. Die FWG hatte nach eigenen Angaben bereits im März einen Antrag und eine Anfrage zum Thema „Städte wagen Wildnis“ und „Maßnahmen für mehr biologische Vielfalt in Ludwigshafen“ im Umweltausschuss gestellt. Leider sei der Umweltausschuss im März coronabedingt ausgefallen, am 20. August solle nun darüber diskutiert werden, informieren die Freien Wähler. „Außerdem fordern wir weiterhin mehr Wildblumenwiesen im Stadtgebiet, da diese für die Bürger schön anzusehen sind, einen Mehrwert für die biologische Vielfalt haben und nur ein bis zwei Mal pro Jahr gemäht werden müssen“, ergänzt Fraktionschef Rainer Metz.