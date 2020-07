Die Debatte über die Pflege der städtischen Grünflächen geht weiter. Am Wochenende hat sich die CDU zu Wort gemeldet. Fraktionschef Peter Uebel macht auf ein grundsätzliches Problem aufmerksam: Werde eine Grünfläche nicht gemäht, empfänden das manche Bürger als ungepflegten Wildwuchs. Werde gemäht, dann beklagten andere, wie jetzt die Grünen im Rat, eine „unmotivierte und übertriebene Mäharbeit“. Dadurch werde es den städtischen Gärtnern nicht gerade einfach gemacht, meint Uebel. Die CDU plädiert deshalb für eine Mischung zwischen gut zurückgeschnittenen Grünanlagen und gewachsenen Wiesen. Innerstädtisch müssten die Grünflächen in erster Linie den Aufenthaltsansprüchen der Bürger Rechnung tragen. „Gerade wenn die Bebauung immer weiter verdichtet wird, brauchen wir Oasen der Erholung, wo Menschen Parkanlagen genießen und auch nutzen können. Zeitgleich werden seit Jahren die Angebote mit Insektenhotels und Nistkästen ausgebaut“, ergänzt Daniel Beiner, der umweltpolitische Sprecher der Partei. „Zum andern haben wir bestehende und neu entwickelte Wiesen an Orten, wo es sinnvoll ist, vor allem auch im Außenbereich der Stadt. Mittlerweile rund 145 Hektar an Wiesenflächen, die munter wachsen können und eben genau die geforderte Biodiversität aufzeigen.“ Deswegen sei eine Ausschließlichkeit nicht sinnvoll und vermittele eher den Eindruck, durch eine Ideologie die Bedürfnisse der Menschen auszublenden.