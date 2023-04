Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Sängerin Stjerne war es eine Premiere. Ihr erstes Konzert mit eigenem Material hat in der Alten Feuerwache in Mannheim stattgefunden. Wegen des schlechten Wetters war die Sommerbühnen-Veranstaltung in die Halle verlegt worden. Dort erklangen ihre neuen Stücke und Ideen, begleitet von einer exzellenten Band.

Stjerne Giesel war in der Region schon mit verschiedenen Bands zu hören. Beim Jazz auf der Parkinsel vor drei Jahren hat sie einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Da sang sie Jazz-Standards