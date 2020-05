Ein 34-Jähriger aus Wiesbaden sitzt in Mannheim im Gefängnis, da er laut Polizei und Staatsanwaltschaft in der Quadratestadt „einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben“ haben soll. Der Verdächtige soll Anfang des Jahres in einer Wohnung in Sandhofen mindestens zwei Kilo Marihuana verkauft haben. Bei der Festnahme des 34-Jährigen in seiner Wohnung in Wiesbaden wurden weitere 3,5 Kilo Marihuana und rund 9000 Euro mutmaßliches Dealgeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde beim Amtsgericht ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erwirkt.