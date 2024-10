Weil ein 23-Jähriger im dringenden Verdacht steht, im Mai in Mannheim und Frankfurt einen schwunghaften Handel insbesondere mit Ecstasy und Amphetamin betrieben zu haben, hat die Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Laut einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei konnte bei den Ermittlungen auch der Lieferant des 23-Jährigen in Frankfurt ausfindig gemacht werden. Bei der Abholung einer größeren Menge Rauschgifts wurden dort beide Männer vorläufig festgenommen. Die Polizei stellte dabei rund 3100 Gramm Amphetamin, 23 Gramm Kokain, kleinere Mengen weiterer Rauschgifte sowie mehrere Waffen sicher. Der 23-Jährige wurde am Mittwoch dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt. Er wurde inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.