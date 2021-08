Angelehnt an das Leben von Stasi-Hauptmann Werner Teske, an dem vor nunmehr 40 Jahren das letzte Todesurteil in der DDR vollstreckt wurde, erzählt das Drama vom jungen Franz Walter (Lars Eidinger), der gerade promoviert, als er ein attraktives Angebot des Auslandsnachrichtendiensts der DDR erhält. Seine Missionen scheinen nur dem Informationsbedarf des Landes zu dienen und werden doch immer größer und monströser. Als Walter zu Mitteln greifen soll, die er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, entschließt er sich auszusteigen. Nur: Der Geheimdienst lässt ihn nicht gehen. Intensives und emotional dichtes Drama über die Todesstrafe in der DDR, die durch „unerwarteten Nahschuss“ vollzogen wurde. Läuft aktuell im Kino.

Spielzeiten

Sonntag, 5.9., 16.45 Uhr

Dienstag, 7.9., 17.30 Uhr

Mittwoch, 8.9., 21 Uhr

Donnerstag, 9.9., 14 Uhr