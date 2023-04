Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufsteiger SG Edigheim belegt nach neun Partien in der Bezirksliga Vorderpfalz den sechsten Tabellenplatz. Einen großen Anteil am guten Start der Edigheimer in die Runde hat der 22-jährige David Silva Goncalves.

Herr Goncalves, am vergangenen Sonntag waren sie beim 3:2-Auswärtserfolg bei Rot-Weiß Seebach doppelt erfolgreich. Wie wichtig waren Ihnen die Treffer?

In Seebach ist es immer