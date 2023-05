Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit mehr als einem Jahr sind etliche Bäume in der Bismarckstraße von Bauzäunen umgeben. Was es mit der Dauerbaustelle ohne Bauarbeiter in der Fußgängerzone auf sich hat.

Anfang Mai 2022 war die RHEINPFALZ schon einmal der Frage nachgegangen, warum die Stadtverwaltung etliche Bäume im Bereich der Fußgängerzone in der Bismarckstraße eingezäunt hat.