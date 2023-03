Wer ein Navigationsgerät im Auto installiert hat, kennt diese Aufforderung. Irgendwo hat man ein Hinweisschild oder eine Abbiegung übersehen. Mehrmals ertönt dann eine freundliche Stimme: „Bitte wenden“.

Ein gutes Bild für den Sinn der Fastenzeit. Immer wieder geraten wir ja in verfahrene Situationen. Wir manövrieren uns mit unserem Verhalten ins Abseits, landen in Sackgassen.

Beziehungen sind gestört, Freundschaften belastet, Familien liegen im Streit. Da hilft alles nichts. Wir müssen umkehren, eine andere Richtung einschlagen, einen Ausweg finden. Wer seinen Kurs nicht ändert, verfehlt sein Ziel.

„Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ Mit diesem Ruf beginnt Jesus seine Verkündigung. Dabei geht es Jesus nicht um irgendwelche zweitrangigen Vorschriften, sondern um konstruktive Vorschläge, damit unser Zusammenleben gelingt. Sein Wort ist wie ein gutes Navi. Es korrigiert uns und zeigt uns den rechten Weg. Dazu gehört: Den ersten Schritt tun, um einen Streit zu beenden. Den eigenen Fehler eingestehen und um Verzeihung bitten. In einer verworrenen Situation für Klarheit sorgen. Sich nicht auf die Fehler des anderen fixieren, sondern das Gute sehen, das in ihm steckt.

Neu berechnet

„Die Route wird neu berechnet.“ So lautet eine andere Information, wenn wir auf Abwege geraten sind. Aus jeder noch so verfahrenen Situation will Gott uns heraushelfen. Er gibt uns immer wieder eine Chance. Für ihn ist es nie zu spät.

Wenn wir nicht stur und eigensinnig bleiben, können wir immer noch die Kurve kriegen. Der verlorene Sohn wird nicht lieblos abgewiesen, sondern herzlich aufgenommen. Er kann von Neuem anfangen.

Gott will uns vor dem Scheitern bewahren. Vor dem Scheitern unseres Lebensprogramms. Vor dem Scheitern unserer Beziehungen. Er will, dass unser Leben gelingt. Damit wir irgendwann die erlösende Nachricht hören: „Sie haben Ihr Ziel erreicht!“

Der Autor

Josef D. Szuba (62) ist Pfarrer in der Pfarrei Hl. Katharina von Siena.