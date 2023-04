Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Dresdner Maler und Graphiker Max Uhlig ist einer der Großen der Kunstszene. Seit vierzig Jahren wird er von der Galerie Döbele vertreten, erst in den Galerieräumen in Ravensburg, dann in Stuttgart, in Dresden, auf internationalen Messen und schließlich am aktuellen Galeriestandort Mannheim. Die aus eigenen großen Beständen gespeiste Ausstellung in der Richard-Wagner-Straße ist die seltene Gelegenheit, sich in einem sicheren Umfeld abseits von Corona-Beschränkungen intensiv mit den Landschaften, Porträts und Stadtansichten des 83-jährigen „Malers aus Leidenschaft“ zu beschäftigen.

Dass Galerien vom Lockdown nicht betroffen sind, mag ein Segen sein. Denn (die Museen mögen verzeihen) nirgendwo ist man einem Künstler näher