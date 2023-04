Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Angeblich besitzt der Street-Art-Künstler GOIN nur zwei Paar Schuhe und investiert das Geld, das er verdient, in neue Projekte, mit denen er „Menschen aufrütteln und die Welt ein kleines bisschen besser machen will“. Der Mannheimer Kunstverein zeigt nun eine Werkschau und ist laut Kurator die einzige Solo-Show eines bekannten Street Artists in einem Kunstverein. Eines Phantoms, das in der Szene einen so legendären Ruf wie Banksy hat.

Wer in diesen Tagen die lichtdurchfluteten Hallen des Mannheimer Kunstvereins in der Augustaanlage betritt, taucht in eine Welt ein, die mit den Grenzen der Wahrnehmung spielt, indem sie diese