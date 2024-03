Wie ist das Leben in einer Diktatur? Sofern man es überhaupt Leben nennen kann. Genau davon handelt das Stück „White Rabbit, Red Rabbit“ des iranischen Dramatikers Nassim Soleimanpour, das am Mittwoch im Theaterhaus G7 in Mannheim uraufgeführt worden ist.

Das Stück, das Nassim Soleimanpour vor seinem Exil in Berlin geschrieben hat, ist vor allem ein Experiment, das sich jedes Mal mit einem oder einer anderen Schauspieler(in) auf der Bühne abspielt. Ohne jede Kenntnis des Textes, den sie oder er kurz vorher in einem Umschlag ausgehändigt bekommt. Über einen Abend, der ganz schön Dada ist.

Eine Leiter, ein Tisch und ein Stuhl. Viel mehr braucht es offenkundig nicht, um die Welt des iranischen Dramatikers im Jahr 2011 darzustellen. Auf dem Tisch stehen eine Flasche Wasser und zwei Gläser. In eines davon wird jemand aus dem Publikum eine undefinierbare Substanz einrühren, wie es in der Regie-Anweisung steht, die der Autor zu Papier gebracht hat. Er selbst ist an diesem Abend nicht anwesend, und er hätte das wohl auch nicht für möglich gehalten, als er die Zeilen damals in seinem Zimmer aufgeschrieben hat.

Ein Verweigerer aus Gewissensgründen

Heimlich, still und leise, wenn man so will, weil alles andere im Iran des 21. Jahrhunderts mitunter lebensgefährlich sein kann. Das und vieles mehr erfährt der Zuschauer, der sich auf das Theaterstück „White Rabbit, Red Rabbit“ einlässt. So geschehen am Mittwoch im Theaterhaus G7. Der Autor schuf damit fast schon ein kleines Wunder: Eine Geschichte, die an seiner Stelle um die Welt ging und es bis heute tut, nur weil er sein Land einst nicht verlassen durfte. Nassim Soleimanpour ist ein Verweigerer aus Gewissensgründen. Der iranische Staat, der in solchen Dingen keinerlei Spaß versteht, kassierte daraufhin seinen Reisepass.

Das Stück wurde in 35 Sprachen übersetzt

Also musste sich der Autor die Schwingen, auf denen er in die Welt hinaus wollte, selbst bauen. Auf dem Reißbrett seiner Fantasie. Es entstand ein Bühnenexperiment, das seitdem mit mehr als einem Hauch von Dada um den Globus reist. Bis heute wurde es in mehr als 35 Sprachen übersetzt und in über 60 Ländern aufgeführt. Zwei Jahre nach Vollendung des Stücks gelang Nassim Soleimanpour die Ausreise aus seinem Heimatland, das für ihn und so viele andere Menschen längst zu einem Gefängnis geworden ist.

Dieses Gefängnis kleidet der Autor in eindringliche Worte, die zu Beginn der Vorstellung in einem verschlossenen Umschlag auf einem Tisch liegen. In Mannheim oblag es der Schauspielerin Sarah Zastrau, diesen zu öffnen und die Anweisungen darin auf der Bühne mit Leben zu füllen. Das Publikum saß vom ersten Vorhang an im selben Boot. Immer wieder wurden Besucher zu einem Teil der Dramaturgie, was einem Abenteuer gleichkam, das unterhaltsam und bedrückend zugleich ist. Unterhaltsam, weil der Text, den die Schauspielerin vortrug, das Absurde im Horror einer Diktatur zum Vorschein bringt.

Das Experiment mit dem Hasen und der Möhre

Nassim Soleimanpour mag es offenbar, mit Allegorien zu sprechen. „White Rabbit, Red Rabbit“ steht für ein Experiment, mit dem sich ein Onkel des Autors in seinem Haus beschäftigt: Aus einem Rudel von Kaninchen wird jenes Langohr belohnt, dem es gelingt, sich eine Möhre, die ganz oben auf einer Leiter liegt, zu holen, also irgendwie aus der Reihe tanzt. Daraufhin wird es als Gewinner mit roter Farbe angemalt, erfreut sich der Möhre und wird dafür von einem Mob eifersüchtiger Artgenossen zerfleischt. Die Möhre könnte für den Sieg des Einzelnen über die Konformität aller anderen stehen und ist gleichzeitig seine Henkersmahlzeit. Das ist am Ende des Tages weniger lustig.

Drastischer hätte der Autor, der aus dem Mund der Schauspielerin wie aus dem Off sprach, seinen einstigen Alltag im Iran wohl kaum beschreiben können. Vierzehn Jahre nachdem seine Zeilen das Licht der Welt, die ihm damals verschlossen blieb, erblickten, haben sie nichts von ihrer Intensität verloren. Die Menschen im Iran leben im Prinzip das gleiche Leben wie die Kaninchen, die im Labor des Onkels dazu verdammt sind, das Murmeltier zu grüßen. Immer wenn sich einer aus der Masse hervorhebt, wird er von den anderen bestraft.

Kann man die Freiheit verleugnen?

Weil sie es einfach nicht ertragen können, dass es da jemanden gibt, der den Mut hat, anders zu sein und damit auch noch durchkommt. Oft genügt schon der Verdacht, dass das der Fall sein könnte. Dann wird das rote Kaninchen von den weißen getötet. Wie sollten sie auch sonst mit dieser Einsicht weiterleben? Wäre es dann nicht besser, die Möhre oder – auch das mag man so sehen - die Freiheit nicht zu begehren? Nur um weiterzuleben?

Wo ist der Ausweg aus dem Dilemma?

Doch was wäre das für ein Leben? Alles kreist um die Frage aller Fragen, über die sich Sarah Zastrau und das Publikum mehr als eine Stunde lang den Kopf zerbrechen. Im Iran ist das eine ernste Angelegenheit. In dem philosophischen Hamsterrad stecken viele Menschen fest. Die Gefängnisse im Iran sind voll mit jenen, über deren Kopf eine grausame Erkenntnis zu schweben scheint: Könnte es sein, dass die einzige echte Freiheit, die ein Regime dem Menschen lässt, die Flucht auf die andere Seite ist? Gar nicht so einfach. Am Ende trinkt die Schauspielerin aus dem Glas, in dem zu Beginn die unbekannte Substanz verrührt worden ist, legt sich hin und ... wartet.

