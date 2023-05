Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen ist über ein Jahr buchstäblich stillgelegt gewesen: Proben, Konzerte und Wettbewerbe waren verboten. Jetzt haben die Musiker große Pläne und geben ein Konzert in der Ludwigshafener Philharmonie.

Bläser blasen nun einmal in ihre Instrumente, das liegt in der Natur der Sache. Aber in der Atemluft gibt es auch Aerosole, winzige Tröpfchen, die das Corona-Virus verbreiten könnten.