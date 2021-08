Die Kartoffelernte ist schon seit längerem im Gang. Auf riesigen Maschinen werden von vielen Helfern Erdklumpen, grüne oder verletzte Knollen aussortiert. Auf den großen Anhängern landen auf den ersten Blick nur frische und makellose Kartoffeln. Doch nach der anschließenden Wäsche beim Händler finden sich doch noch einige, die aussortiert werden müssen. Das ist ein Muss. Denn wenn auch nur eine kleine verletzte Knolle übersehen wird, kann sie später faulen und alle anderen in der Verpackung anstecken.

Einen ähnlichen Vorgang sehen wir diesen Sonntag im Evangelium: Jesus brüskiert seine Jünger, sodass sie ihn bis auf die Zwölf alle verlassen. Er sortiert alles, was nicht wirklich makellos ist, aus. Und trotzdem ist noch einer dazwischen - Judas. Ein verletzter, später faulender, der alles zum Kippen bringt. Es fehlte die Nachsortierung?!

Prinzipiell ist es nicht schlimm, dass noch ein Verletzter mit drin ist. Möglicherweise trocknet, heilt die Wunde und alles ist gut. Schlimm ist es aber, wenn man sich vom oberflächlichen Blick blenden lässt und glaubt, es wäre alles Verletzte, Schlechte ausgemerzt. Dann fault und gärt es möglicherweise unbemerkt und zerstört alles. In unserem Alltag ist es oft ähnlich. Oftmals scheint alles gut zu sein. Doch unter der Oberfläche verbirgt sich manchmal einiges, was nicht gut ist.

Da ist der Stress, der unterschwellig und unbemerkt an unserer körperlichen Gesundheit zehrt oder zwischenmenschliche Beziehungen zerstört. Da sind beiläufige Frustrationen, Trauer oder Wut, die zwar nicht unsere Gedanken beherrschen, sich aber doch in uns hineinfressen. Es gibt das Schlechte in unserem Alltag. Das ist unvermeidlich. Doch wenn man darum weiß, weil man immer wieder einmal kurz inne hält und in sich hinein fühlt, kann man es bekämpfen und eine Ausbreitung des Faulenden verhindern. Der Kartoffelhändler weiß es und sortiert nach. Jesus wusste es und nutzte es kaum nachvollziehbar für seinen Heilsplan, der Überwindung des Todes. Und wir?

Der Autor

Jürgen ter Veen (34) ist Pastoralreferent in der katholischen Pfarrei Heilige Cäcilia.