Im Oktober 1940 wurden jüdische Menschen aus Südwestdeutschland in Massen in das Lager Gurs in Südfrankreich deportiert. Begleitend zu einer Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer wurde nun im Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrum ein Konzert im Gedenken an die dort einst unter erbärmlichen Umständen Internierten gegeben. Die Stimmung , die das per Live-Stream übertragene Konzert verbreitete, war aber keineswegs nur bedrückend.

„Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“, befand bald nach dem Krieg Theodor W. Adorno und rückte mit seinem Verdammungsurteil alle nach dem industriellen