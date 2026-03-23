Was Finanzmanager, Leichtathlet und ABC-Jugendtrainer Armin Kuhn zur Debatte über die Zukunft des Südweststadion sagt.

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Samstag haben wir im Sportpark Süd Armin Kuhn getroffen. Der 58-jährige Finanzmanager lebt in Süd und ist nicht nur selbst Leichtathlet, sondern trainiert auch die Jugend beim ABC Ludwigshafen. Er hat seine eigene Meinung zum Südweststadion.

Wie oft sind Sie im Südweststadion?

Tatsächlich bin ich täglich oder zumindest beinahe täglich im Stadion. Das ist das Herzstück unseres Vereinssports. Aber wir sind nicht der einzige Verein da drin. Es sind auch immer wieder die Fußballer hier, trainieren entweder oder haben hier auch Spiele. Egal ob in der Oberliga der FC Arminia oder der SV Südwest Ludwigshafen.

Wie erleben Sie das Stadion?

Da muss man ein bisschen unterscheiden. Für unseren Trainingsbetrieb ist es im Topzustand. Die Bahn wurde ja, wie jetzt auch in der Leichtathletikhalle, erst vor Kurzem erneuert. Für uns sind das Topbedingungen. Die Tribüne betrifft uns ja nicht. Obwohl wir vor drei, vier Jahren auch nach langer Pause auch mal wieder die Südwestdeutschen Meisterschaften hier ausgerichtet haben. Da hatten wir allein über 1000 Teilnehmer. Da war die Tribüne auch voll.

Ihre liebsten Erinnerungen an das Stadion?

Bei der Meisterschaft haben wir das Stadion zumindest mal wieder ein bisschen aus dem Schatten geholt. Ich kann mich an viele Laufveranstaltungen hier erinnern. Die waren immer etwas Besonderes. Gerade unter dem Flutlicht. Dafür bin ich damals zwei, drei Mal im Jahr aus meinem Wohnort bei Gaggenau die 100 Kilometer nach Ludwigshafen gefahren. Da gab es teilweise fünf, sechs Zeitläufe über meine Spezialstrecke, die 800 Meter. Heute gibt es Wettkämpfe, da gibt es nicht einmal mehr einen. Die Abendveranstaltungen waren immer etwas Besonderes und total schön!

Über 75 Jahre alt: das Südwest-Stadion. Rund 600.000 Euro jährlich zahlt die Stadt an Unterhalt. Foto: Ralf Moray

Ähnlich war es damals doch auch vor wenigen Jahren bei „LU läuft“ – der Ersatzveranstaltung für den Stadtlauf.

Ja, die Atmosphäre da war auch schön. Vor allem, weil man da ein wenig in die Dämmerung hineingelaufen ist. Aber da waren die Läufer ein wenig unter sich. Ein Stadtlauf vor Zuschauern hat da eine ganz andere Atmosphäre. Zuschauer waren bei „LU läuft“ nicht so viele. Überhaupt kommt man als Nicht-Sportler ja kaum noch ins Stadion rein.

Sie selbst trainieren auch außerhalb?

Für mich gehört die gesamte Anlage vor dem Stadion mit dazu. Wir gehen mit unserer Jugendgruppe vom ABC auch auf diese Plätze. Und damals bei den Leichtathletikveranstaltungen haben sich hier unten auch alle aufgewärmt. Auf Anlagen wie diesen findet die Integration im Sport statt. Hier treffen sich Läufer, hier ist Cricket oder auch Football. Hier findet Sport statt.

»LU läuft«, hier die Bambini, machte auch schon Station im Stadion. Foto: Moray

Und ihre Gedanken ans Stadion?

Im Jahr 1974 gab es sogar Überlegungen, dass Ludwigshafen ein Spielort für die Fußball-WM wird Dann wäre jetzt hier ein Stadion wie in Frankfurt. Das hätte damals klappen können. Aber es war ein Problem, dass es in der unmittelbaren Region ja keinen Verein gegeben hätte, der ein solches Stadion bespielt. Deshalb hat man damals auf den Ausbau des Standorts verzichtet. Ich bin allerdings in einer Stadt wie Ludwigshafen dagegen, dass man dieses Stadion renoviert. Da hat die Stadt ganz andere Probleme. Allerdings könnte man den Sport unterstützen, in dem man die Umkleide und Sanitärbereiche erneuert. Für große Leichtathletikwettkämpfe ist das Stadion ohnehin ungeeignet, weil die Rundbahn nur sechs Bahnen hat. Das Südweststadion ist ein Wahrzeichen – wenn auch ein verkommenes. Aber das Stadion verkümmern zu lassen und abzureißen, das kann nicht sein. Dafür trägt die Stadt auch eine zu große Verantwortung.