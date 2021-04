Sportsprache: Beim Bäcker lachen einen die süßen Teilchen oder Torten in der Auslage förmlich an. Die Ruderer lachen allerdings keineswegs über die Auslage. „Als Ruderer bist du genervt, wenn immer auf derselben Sache rumgekaut wird“, sagt Christian Knab vom LRV – und erzählt, warum.

Es ist immer wieder ein verlockender Anblick. Die süßen Teilchen, Torten und Pralinen hinter dem Glas in der Bäckerei oder Konditorei. Sie lachen einen förmlich an und wollen genüsslich verzehrt werden. Der Platz hinter dem Glas heißt genaugenommen Auslage.

Ruderer allerdings verstehen unter Auslage etwas komplett anderes. „Über die Auslage gibt es unzählige Abhandlungen und Lehrbücher. Und daran arbeitet jeder Trainer mit seinem Athleten immer und immer wieder“, betont Christian Knab, Leistungssportreferent des Ludwigshafener Rudervereins. So mancher Ruderer verdreht die Augen, wenn der Trainer wieder mit dem Tablet ankommt und die Auslage bis ins kleinste Detail „auseinandernimmt“, analysiert und vermutlich auch ein ums andere Mal kritisiert. „Das stimmt schon. Als Ruderer bist du genervt, wenn immer auf derselben Sache rumgekaut wird“, sagt Knab lachend.

Wichtiger Moment

Doch was ist die Auslage denn nun? „Sie ist ein ganz wichtiger, entscheidender Moment, diffizil und übungsintensiv“, unterstreicht er. Nur wer die Auslage beherrsche, könne sein ganzes Potenzial entfalten, betont Knab. Der Bewegungsablauf im Rudern lässt sich in vier Einzelteile zerlegen: in den Endzug, den Freilauf, die Auslage und den Durchzug. In der Auslageposition steht der Unterschenkel senkrecht zum Wasser. Oberkörper und Oberschenkel nähern sich an. Die Schultern sind locker, ein weites Herausgreifen erhöht die Schlagweite. „Die Arme sind gestreckt und weit auseinander, im Idealfall bei 70, 75 Grad“, erläutert Knab. Der Hüftwinkel ist in diesem Abschnitt geschlossen, die Knie maximal eine Handbreit auseinander. Die Blätter tauchen nur knapp über der Wasseroberfläche ein, so dass sie bedeckt sind. „Die Oberkante der Blätter befindet sich ein, zwei Zentimeter unterhalb der Wasseroberfläche“, erklärt der 44-Jährige, selbst früher ein erfolgreicher Ruderer, unter anderem Dritter der deutschen Jugendmeisterschaften und Goldmedaillengewinner bei den deutschen Hochschulmeisterschaften und im Anschluss Trainer zahlreicher erfolgreicher Ruderer. Sobald die Blätter im Wasser sind, werden die Beine gestreckt.

Olympiasieger üben daran

Bei der Auslage kann einiges schieflaufen. Zu tiefes oder schräges Eintauchen der Blätter sei beispielsweise eine Fehlerquelle, sagt der Leistungssportreferent. Dies verhindert, dass es rund und flüssig läuft. „Man selbst sieht oder merkt das nicht unbedingt, aber der Trainer erkennt das schon.“

Gleichgewicht, Balance und die Elastizität spielen eine entscheidende Rolle. „Das ist ganz essenziell“, betont Knab und so gehören auch Trockenübungen zum Trainingsalltag eines jeden Ruderers. Selbst bei einem Olympiasieger gäbe es immer noch Verbesserungspotential, meint Knab augenzwinkernd.