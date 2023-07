Drei Tage lang hat Ludwigshafen am Rheinufer gefeiert. Das Fest war gelungen. Doch das frühere Stadtfest wird noch vermisst.

Keine Frage, das Rheinuferfest ist eine runde Sache. Das Programm hat gepasst. Der Pfälzer Abend am Freitag mit drei Kultbands war eine gute Idee. Das Klassik-Open-Air am Sonntag ist immer noch etwas Besonderes. Die eigentliche Musik spielte am Wochenende jedoch auf der anderen Rheinseite, wo der Ludwigshafener Rapper Apache 207 vor je 13.500 Zuschauern im Mannheimer Schlosshof zwei Mal auftrat. Ludwigshafen hat mit dem aufs Rheinufer reduzierten Fest ohne Top-Künstler und Stadtlauf an Strahlkraft verloren. Dies wird wohl so bleiben, denn finanziell ist nicht mehr drin.