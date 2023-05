Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein mickriges Tor erzielte Fußball-Verbandsligist Phönix Schifferstadt bisher in dieser Serie. Zu wenig, um die Klasse zu halten. Beim Spiel am Sonntag (15 Uhr) in Rüssingen hat das Team von Trainer Peter Libowsky die nächste Chance, zu treffen. Die Hoffnungen ruhen auf einem Brüderpaar.

Warum es in dieser Spielzeit mit dem Toreschießen noch nicht so recht klappt bei der DJK, weiß auch Libowsky nicht. „Wir trainieren immer wieder Angriffssituationen und Pässe