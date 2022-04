Der „Mannheimer Sommer“ befasst sich vom 16. bis 26. Juni mit dem Klimawandel. In Konzerten, Musiktheater, Tanz, Darbietungen, Workshops und Podiumsdiskussionen geht es um ein konstruktives Verhältnis des Menschen zur Natur.

Der Klimawandel. Die Pandemie. Der Krieg. Globale Krisen, die auf eine ästhetische Bewältigung harren, gäbe es viele. Das Nationaltheater Mannheim rückt nun den Kampf gegen das entgleiste Erdklima in den Mittelpunkt. Und es nimmt eine optimistische Perspektive ein: „Lasst uns starten“, so lautet in diesem Jahr das Motto des „Mannheimer Sommers“, der sich vom 16. bis 26. Juni in Konzerten, Musiktheater, Tanz, sonstigen Darbietungen, Workshops und Podiumsdiskussionen mit einem konstruktiven Verhältnis des Menschen zur Natur befasst.

Zwar stand der Angriff des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf das ukrainische Bruderland noch nicht auf der Rechnung der Festivalmacher. Doch wo das Klima Menschen auf die Flucht treibe und Ressourcen knapp würden, sei auch der Krieg nicht weit, wie der künstlerische Leiter des „Mannheimer Sommers“, Jan Dvorák, gestern bei der Vorstellung des Programms ausführt. Die Frage von Opernintendant Albrecht Puhlmann an den Festivalchef hat diesbezüglich nicht nur rhetorischen Wert: „Was kann Kunst da tun?“

Utopisches Denken wagen

Jan Dvoráks Antwort folgt spontan: „Wir wollen utopisches Denken wagen.“ Über den Weg der Kunst lasse sich zeigen, wie sie sein könnte – diese von unlösbar scheinenden Problemen geplagte Welt. Zwar biete die Kunst keine wissenschaftlichen oder politischen Konzepte; doch Kunst wolle mehr als unterhalten, wie die Vertreter des Mannheimer Nationaltheaters betonen. Zu ihrem Selbstverständnis gehöre es vielmehr, einen Vorrat an symbolischen Deutungen bereitzustellen, die experimentelle und emotionale Wege aus der Krise aufzeigten.

Schillers ästhetisches Erziehungskonzept, wonach der Mensch nur da ganz Mensch sei, wo er spiele, mag denn auch leitmotivisch über jenen zehn Tagen stehen, an denen im Juni an 13 Spielstätten in Mannheim und Schwetzingen mehr als 70 Veranstaltungen – darunter fünf Premieren – mit insgesamt 150 Stunden Programm geboten werden.

Mozarts Opern als Schwerpunkte

Mozarts Opern sind Schwerpunkte dieses „Mannheimer Sommers“: von der Premiere der „Entführung aus dem Serail“ unter Luc Perceval über die Eigenproduktion der „Zauberflöte“ bis zum „Idomeneo“, der unter dem futuristischen Titel „Neo Dome I“ durch den israelischen Regisseur Ariel Efraim Ashbel auf die Bühne des Schwetzinger Rokokotheaters im dortigen Schloss kommt.

Während in Mozarts ernster und umfangreichster Oper „Idomeneo“ etwa die mystischen Naturgewalten durch den Wassergott Neptun entfesselt werden, unternimmt das Theater Basel in Philippe Quesnes Oper „Cosmic Drama“ eine Reise um die Erde nach ihrem Untergang. Geboten wird laut Festivalleiter Dvorák nicht etwa eine düstere Dystopie, vielmehr würden Möglichkeiten aufgezeigt, „wie man ein zärtliches Verhältnis zum Universum bekommen kann“.

Klingender Schlosspark

Mit der Opernpremiere „The Damned And The Saved“ – „Die Verdammten und die Geretteten“ – wird der Sommer in Mannheim eröffnet. Die Koproduktion des Nationaltheaters und der Münchener Biennale befasst sich mit dem Widerstand gegen totalitäre Gewalt, während die Iceland Dance Company in ihrer Produktion „Black Marrow“ die Folgen des Erdölkonsums bebildert.

Der Schwetzinger Schlosspark bietet die Kulisse für Landschaftsmusik aus Einzelkonzerten, Kammermusik und Darbietungen durch Musiker und Schauspieler des Nationaltheaters, während die renommierte Cellistin Tanja Tetzlaff und Instrumentalisten von insgesamt 32 Orchestern im Opernhaus zum „Klimakonzert“ aufspielen. Beim Orchester-Karaoke kann dann auch das Publikum künstlerisch in Aktion treten.

Darüber hinaus stehen die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit beim Mannheimer Nationaltheater nicht erst mit diesem Festivalsommer auf der Agenda. Konzepte für eine höhere Klimaverantwortlichkeit liegen vor: vom Putzmittel mit Umweltsiegel bis zur Photovoltaikanlage auf den Gebäuden. Manchmal führen nicht erst Utopien in eine bessere Welt – auch LED-Lampen und Wassersparanlagen tragen ihren Teil bei.