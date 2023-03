Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 20 Jahren gibt es den Inselsommer auf der Parkinsel in Ludwigshafen. In ihm soll sich die Ludwigshafener Stadtgesellschaft in all ihrer Vielfalt widerspiegeln. Das Festival ist immer auch Teil des rheinland-pfälzischen Kultursommers.

Es ist ein Kreis, der sich schließt: Eleonore Hefner, die Vorsitzende des Vereins Kultur-Rhein-Neckar (KRN) entwickelte die Idee des Kulturvereins aus dem deutsch-russischen Kulturaustauschprojekt Quattrologe,