Einen Raum schaffen, an dem Menschen zusammenkommen,Kultur erleben und gemeinsam feiern: Für all das steht der Inselsommer im Juni auf der Parkinsel.

„Beseelt.“ Mit diesem Wort beschreibt Mirjam Alberti das Gefühl, das viele Menschen beim Besuch des Inselsommers im vergangenen Jahr erfasst hat. „Dass es das Festival wieder gab, hat viele Menschen sehr gefreut. Es hat seine ganz treuen Fans.“ Und auch Alberti selbst, die 2025 zum ersten Mal beim Inselsommer war, spürte den Zauber des gemeinsamen Feierns, Arbeitens und Tanzens. „ Ludwigshafens Charme offenbart sich nicht sofort“, sagt die Neustadterin, trinkt einen Schluck Kräutertee und blickt aus dem Caféfenster auf den Berliner Platz, über dem dunkle Wolken hängen. „Aber die Stadt hat ihre besonderen Seiten. Und die Parkinsel ist eine davon. Ich war sofort total angetan.“

Mirjam Alberti, 54, war vor einem Jahr nicht einfach nur als Besucherin oder ehrenamtliche Mitarbeiterin auf dem Festival. Sie hat als Geschäftsführerin der Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen (ILA) die Projektleitung des Inselsommers übernommen; Eleonore Hefner, 70, die den Inselsommer mit dem von ihr geführten Verein Kultur Rhein-Neckar (KRN) von 2002 bis 2011 und von 2018 bis 2022 veranstaltet hatte, hatte auf eigenen Wunsch die Verantwortung für das Festival abgegeben. Veranstalter ist nun ein Trägerverbund aus ILA, KRN, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und dem TFC 1861 Ludwigshafen; auch das Kinder- und Jugendtheater KiTZ ist beim Inselsommer mit Veranstaltungen vertreten, auch mit einigen abendlichen Aufführungen für Erwachsene.

Über 100 Helferinnen und Helfer

An den beiden Wochenenden (13./14. Juni) und (20./21. Juni) wird ein Programm mit viel Musik, Theater, Ständen und Bewegung geboten. Dazwischen gibt es unter der Woche kleinere Formate, Kindertheater vor allem für Kitagruppen und Schulklassen, Spaziergänge, Workshops und Filmvorführungen. Organisiert werden die einzelnen Tage von verschiedenen Vereinen mit zusammen über 100 Helferinnen und Helfern vor allem in der Gastronomie. Die Veranstaltungen kosten traditionell keinen Eintritt; Spenden sind erbeten.

Vor der offiziellen Eröffnung (19.30 Uhr) spielen am Samstag, 13. Juni, 17.30 Uhr, alte Bekannte: das Chanson-Quartett Les Primitifs. Um 20 Uhr steht „hypnotischer Groove“ mit Bazaar auf dem Programm. Der Sonntag, 14. Juni, beginnt um 11 Uhr mit einem Auftritt der Jazz Attack Big Band, ab 12 Uhr steht die Kinder-Olympiade auf dem Programm, um 13 Uhr übernimmt das Gypsy Klezmer Konsortium und um 16 Uhr gibt es „Worldgroove zum Tanzen“ mit Makatumbe. Die Staatsphilharmonie präsentiert das Orchester des Wandels (Dienstag, 16. Juni, 19 Uhr) und das Ensemble Colourage (Freitag, 19. Juni, 20 Uhr). Am Donnerstag, 18. Juni, 19 Uhr, sind mit dem Kollektiv DJ Waldrauschen zum ersten Mal elektronische Klänge auf der Parkinsel zu hören.

„Kein lautes Konsumfestival“

Am zweiten Wochenende präsentiert das Ensemble Octans seine „eigene musikalische Sprache“ (Freitag, 19. Juni, 18 Uhr), das Duo Yaschar Coskun & Azad Çiçek entführt in die musikalische Welt des Balkans und Kleinasiens (Samstag, 20. Juni, 18.30 Uhr), Ciuma Quatar entführt nach Italien (Samstag, 20. Juni, 20 Uhr). Khumo bringen – parallel zum traditionellen „Better World Market“ – Soul und Funk mit (Sonntag, 21. Juni, 13 Uhr) und das Absintho Orkestra Balkan-Beats und Gipsy-Swing (Sonntag, 21. Juni, 15.30 Uhr). Gefolgt vom gemeinsamen Clean-up um 17 Uhr – denn Nachhaltigkeit ist den Veranstaltern sehr wichtig. „Der Inselsommer ist kein lautes Konsumfestival“, sagt Mirjam Alberti. „Es geht darum, gemeinsam etwas zu schaffen. Und um Respekt vor der Natur.“

Im Netz

www.inselsommer.eu

