Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Prinzregententheater arbeitet an einer Inszenierung von Jean-Paul Sartres Stück „Geschlossene Gesellschaft“, Premiere ist am 23. März. Wie kommt Klassische Moderne in ein auf Mundartkomödien spezialisiertes Haus?

„Das Stück passt in die Zeit“, ist Theaterleiter Bernhard Dropmann überzeugt. Vor wenigen Monaten gastierte das Wiener Burgtheater damit im Theater im Pfalzbau. Es hat ihn