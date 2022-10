Das Prinzregententheater ist eine Ludwigshafener Institution. In den vergangenen zwei Jahren wurde es schwer gebeutelt, wie alle Theater, ganz besonders die privaten. Jetzt startet es wieder durch mit einer ganz liebenswürdigen, herzerwärmenden, sehr witzigen Komödie. Wie haben bei den Proben vorbeigeschaut.

Die Komödie kommt von weiter her, nämlich vom erfolgreichen Autoren-Duo Lars Albaum/Dietmar Jacobs, sie spielt aber selbstverständlich im Hemshof. Das ist das Markenzeichen des Prinzregententheaters in der zweiten Halbzeit seiner über 40-jährigen Geschichte. In der ersten hieß es „Theater im Hemshof“ und war noch kein Mundarttheater.

Der Titel des Stücks ist „(K) Ein (B) Engel auf Erden“ oder „Einmal nicht aufgepasst“ Hm?!, denkt man/frau, gab es da nicht vor Jahren schon einmal „Und oben wohnen die Engel“? Das waren zwei ältliche unsympathische Ratschbasen mit Namen Engel. Hat Prinzipal Bernhard F. Dropmann nun also einen erfolgreichen Faden weitergesponnen, wie er das gerne tut? Laut Programmheft sieht es nicht danach aus. Da sind zwei veritable Engel zu sehen, die den Putten aus dem berühmten Madonnenbild nachempfunden sind.

Die Probebühne im Keller des Theaters

Der Prinzipal voran, geht es hinab in den Keller auf die Probebühne. Da steht viel herum. Einiges wird zum Einsatz kommen, wie das Bett, das neben Sitzgruppe und Sofa das wichtigste Möbelstück einer Boulevardkomödie ist. Das meiste muss man sich dazu denken. In raschen Strichen skizziert Dropmann das Bühnenbild. Er hat es nicht selbst gemacht, wie sonst fast immer, sondern sich Alexandra Hein dazu geholt, die Bühnenmalerin am Mannheimer Nationaltheater war und jetzt Leiterin des Malersaals am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken ist. Es steht noch in einem Abstellraum, wo er es später stolz vorführen wird. Das Bühnenbild zeigt wie durch ein Fenster einen liebevoll gemalten unverkennbaren Hemshöfer Hinterhof – damit sind wir mittendrin in der Geschichte.

In ihrer Studentenbude lebt Sarah fröhlich mit Danny. Die Tochter aus gutem Hause hat der klassenbewussten Mama weisgemacht, ihr Freund sei ein aufstrebender Akademiker. Gut, dass die nie aus Heidelberg ins schäbige Ludwigshafen kommt, denn Danny ist nur ein Fahrradkurier. Überraschend kündigt sie per Telefon an, dass sie gleich da sein wird. O Schreck, was tun? Könnte Danny nicht einfach den Jungakademiker spielen?

Unerwünschte Hausbesuche

In seiner Ehre tief gekränkt, rauscht Danny wütend ab. Während Sarah in Panik ihre Bude aufräumt, klingelt es an der Tür: ein beflissener Klempner bietet seine Dienste an. Kaum hat sie den abgewimmelt, überfällt sie ein redseliger Italiener mit einer Pizza. Als er, aller guten Dinge sind drei, als Staubsauger-Vertreter erneut auftaucht, ist die Mutter schon fast da. Der junge Mann empfängt sie galant mit Sekt. Sie ist entzückt über den charmanten Jungmanager, den sie für den Freund ihrer Tochter hält.

Das Chaos um Sarah und ihre zwei Anbeter läuft zu pointenreichen Ausflüchten und Verwechselungen auf bis zum rasanten Showdown. Vom Himmel aus wird dabei bemüht mitgemischt, was regelmäßig daneben geht. Schutzengel Engelbert wird vom Vorgesetzten Dr. Engelhard abgekanzelt, weil er weder einmal seiner Aufgabe nicht nachgekommen ist. Als einstiger Beamter versteht er halt gar nichts von der Liebe, geht dafür aber gern auf himmlische Promi-Partys. Auf der Probebühne wuselt das himmlische Personal sehr irdisch herum.

Ein Pälzer Bu, wie er im Buch steht

„Auf der Bühne haben sie dann Flügel und sehr schöne Perücken“, schwärmt Regisseur Dropmann. Er ist zufrieden mit der Crew. Wo es noch hakt, ist bei den Strichen, durch die er das Stück auf Prinzregentenlänge von zwei Stunden gebracht hat. Neben den zwei versierten älteren Hasen Astrid Courad-Meyer und Ralf Lüdke agiert ein junges Trio. Ruben Rapp und Ayleen Heneka sind Absolventen der Theaterakademie Mannheim und wild entschlossen, die Bretter zu erobern, die die Welt bedeuten. „Im Ensemble bin ich der einzige Autodidakt“, sagt Josh Juhn. Er ist Ludwigshafener, ein Pälzer Danny-Bu, wie er im Buch steht.

Termine

Premiere ist am Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr. Karten: Theaterkasse montags bis freitags 11-13 Uhr, mittwochs bis samstags 17-20 Uhr oder im Netz unter www.prinzregenten-theater.de