Das Pablo Held Trio ist extrem gut aufeinander eingespielt – wie passt dazu ein vierter Mann? Noch dazu ein Gitarrist? Beim Enjoy-Jazz-Konzert im Ella & Louis war Nelson Veras Gast des Trios.

Die Kunst des Schweigens ist für Musiker besonders schwierig. Gerade wenn mehr als ein Harmonie-Instrument am Start ist, kommen die sich sehr leicht gegenseitig ins Gehege. Und fast immer, wenn sich im Jazz Piano und Gitarre begegnen, beäugen und behören sich die beiden erst mal misstrauisch. Aus Sicht der Gitarristen haben Pianisten einfach zu viele Finger und Tasten und spielen immer viel zu viel. Aus Sicht der Pianisten spielen Gitarristen ständig bizarre Akkord-Voicings, die sich mit dem Klavier beißen und die eigentlich unnötig sind. Deshalb ist es für beide Seiten wichtig, dem anderen Platz zu lassen und auch mal zu schweigen. Und weil das Pablo Held Trio für sehr dichte und komplexe Klänge und Texturen bekannt ist, durfte man sehr gespannt sein, wie ein so virtuoser Gitarrist wie Nelson Veras da einen Fuß in die Tür bekommt.

Neue Klangfarben entstehen

Los ging es gleich mit ziemlich ausgetüftelten Themen: „Poem #6“ beginnt mit Läufen, die sehr schnell fließen, aber melodisch ungewöhnlich und etwas „eckig“ wirken. Da spielen Piano und Gitarre schon mal zusammen – und zwar ganz besonders eng. Held und Veras spielen gleichzeitig die Melodie, aber das so präzise, dass die Töne verschmelzen und eine neue Klangfarbe entsteht. Das ist schon auf dem gemeinsamen Album „Ascent“ (2020) eindrucksvoll. Im Studio geht viel – aber das live aus dem Stand so abzugeben, ist schon sehr beeindruckend.

Das Stück öffnet sich dann und geht fließend in eine Improvisation über. Das macht das Trio aus, das es sich mutig gehen lässt und sich dem Moment und dem Zusammenspiel hingibt. Und da ist auch die Gitarre dabei. Es gibt ganz oft Momente, in denen Veras seine Akkorde genau in die Lücken tupft. Freilich klingen die anders als das Klavier. Vor allem, weil die Gitarre keine dichten Cluster mit vielen Tönen auf engstem Raum spielen kann. Auch im weiteren Verlauf hört man verblüfft, wie das Trio mit dem vierten Mann harmoniert.

Veras stammt aus Brasilien

Nelson Veras wurde 1977 in Brasilien geboren. Im Alter von neun Jahren begann er das Gitarrenspiel. Hoch talentiert, entwickelte er einen eigenen Stil, der klassische und brasilianische Gitarre verbindet mit modernem Jazz. Als 14-Jähriger kam er nach Frankreich und erregte dort großes Aufsehen, als er in einer TV-Show mit Gitarrenlegende Pat Metheny spielte. Mit 16 gründete er seine erste eigene Band und spielte auf großen internationalen Jazzfestivals. Bis heute spielte er mit allem, was Rang und Namen hat.

Im Ella & Louis spielt Veras eine Konzertgitarre mit Solidbody vom kanadischen Hersteller Godin. Das Instrument ist mit Nylonsaiten bespannt klingt aber nicht so offen und transparent wie eine Konzertgitarre. Dafür lässt es sich problemlos verstärken. Veras spielt kein klassisches Zupfen, auch wenn er sehr stark daran anknüpft. Seine linke Hand ist ein Musterbeispiel an Bewegungsökonomie. Das ermöglicht ihm eine verblüffende Geschwindigkeit. Was Pablo Held auf dem Klavier an Farben entfesselt, scheint Veras mühelos aufzugreifen.

Eine harmonische, nicht immer leicht zu verstehende Sprache

Das ist ein weiterer Grund, warum das Zusammenspiel so gut funktioniert: Alle sprechen eine gemeinsame harmonische Sprache. Die ist allerdings sehr hoch entwickelt und wirkt stellenweise recht abstrakt. Das ist nicht immer leicht zu hören.