Seit 1990 werden im „Orffeo Studio“ in Mannheim Sängerinnen und Sänger ausgebildet. Die private Musikschule wurde von Wolfram Blank (65) ins Leben gerufen, der damit seinen Traum bis heute lebt. Unter den Musikern, die hier schon an ihrer Stimme gefeilt haben, finden sich bekannte Namen der Branche, wie zum Beispiel Silke Hauck und Laith Al-Deen. Ob Profi oder Amateur – im „Orffeo“ wird jeder nach seinen Möglichkeiten unterstützt.

Orpheus wird in der griechischen Mythologie als der größte Sänger und Dichter seiner Zeit besungen. Es heißt, er habe mit seiner Stimme Menschen, Tiere und sogar Steine berühren können. Dieser fabelhafte Barde diente Wolfram Blank als Namensgeber für seine Musikschule, die der Schwabe vor 34 Jahren in seiner Wahlheimat Mannheim gegründet hat. Das „Orffeo Studio“ öffnete damals im Stadtteil Rheinau seine Türen. Seitdem hat es sechsmal den Standort gewechselt.

Aktuell unterrichtet Blank 25 Schüler in einem ehemaligen Atelier im T-Quadrat, das er von der Witwe des Mannheimer Malers Siegfried Grün angemietet hat. Rund vierhundert Bilder des Künstlers werden in den Räumen aufbewahrt, die bis in das Jahr 2019 hinein leer gestanden haben. Davor befand sich dort der „KulturKlub MiTTelpunkt“. Die Wiedereröffnung unter dem jetzigen Namen fand zu Live-Musik und einer Ausstellung mit Bildern des verstorbenen Malers statt.

Seit fünf Jahren am selben Standort

Am Sonntag kam es im Rahmen einer Feier anlässlich des fünfjährigen Bestehens des „Orffeo Studios“ vor Ort zu einem Déjà-vu: Ein Konzert mit Solisten sowie einem Ensemble – alle haben sie die Schule von Wolfram Blank durchlaufen. Und wie vor fünf Jahren schmückten auch Gemälde von Siegfried Grün, diesmal aus seiner abstrakten Phase, die Wände. Für einen vielstimmigen Soundtrack aus Jazz, Pop und A-cappella-Gesang sorgten die Gastmusiker Alfred Baumgartner, Christian Gerdon, Luzia Storf, Martina Netzer, Jana Fleig und das Vokalensemble „OhrFest“ aus Neustadt an der Weinstraße, das Blank ebenfalls leitet.

Aus der professionellen Vermittlung von Grundlagen der Sangeskunst wie Atemtechniken, Artikulation, Phonation sowie Intonation und Ausdruck speisen sich die Lehrinhalte, die der ausgebildete Opernsänger seinen Schülern vermitteln will. Sein diesbezügliches Studium an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt hat er 1990 erfolgreich abgeschlossen, um sich im selbigen Jahr auch noch den Traum von der eigenen Musikschule in Mannheim zu erfüllen.

Musik, Literatur und Kunst

Von Anfang an war es die Vermischung von Musik, Literatur und bildender Kunst, auf die Blank Wert gelegt hat. „Ich möchte, dass meine Schüler über ihren Tellerrand hinaus in einen breiten Querschnitt künstlerischer Sparten eintauchen können“, sagt er. Ein Ansatz, der an das Ideal der Artes liberales erinnert. „Ich sehe deren Ausbildung wie ein künstlerisches Fest, bei dem man lernt, sich untereinander zu schätzen und zu vernetzen“, fasst er bildhaft zusammen.

Er habe die Institution ganz bewusst jenseits des akademischen Betriebes angesiedelt, auf dass sich seine Gesangsschüler im Rahmen ihrer Möglichkeiten entwickeln mögen. Angeleitet von Profis, zu denen in der Geschichte der kleinen Musikschule große Namen wie Allan Evans und Liljana Nejcewa gehört haben, die am Nationaltheater in Mannheim und auf anderen Bühnen brilliert haben. „Mir ist die singende Hausfrau genauso lieb wie der Student, den ich auf eine Hochschule vorbereiten kann“, sagt Blank, der die blinde Ehrfurcht vor der hohen Kunst ein wenig vom Sockel holen will, ohne jedoch die Qualität zu vernachlässigen.

Jeder Schüler soll da abgeholt werden, wo er mit seiner Stimme steht

„Ein jeder wird da abgeholt, wo er gesanglich steht“, macht Blank deutlich. Manche von den Schülern, die bei ihm Unterricht nahmen, widmen sich bereits in der dritten Generation der Kunst des Gesangs. Dabei treten sie in die Fußstapfen vieler prominenten Vorgänger, wie zum Beispiel den Mannheimer Pop-Barden Laith Al-Deen, den Opern-Bariton Bernhard Weindorf, die Jazz- und Soulsängerin Silke Hauck oder die gefeierte Mezzosopranistin Nathalie Stadler. Der eine oder andere von ihnen wird im nächsten Jahr im T-Quadrat live singen, wenn das „Orffeo Studio“ seinen 35. Geburtstag feiert. Als Weggefährten werden sie dann Da-Capo-Konzerte und Ständchen geben.