Fast unbemerkt vollzieht sich in diesem Jahr ein Kulturwandel: 2022 wird weniger als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland Mitglied in der evangelischen oder der katholischen Kirche sein. Diese Tatsache dürfte niemanden überraschen, der Abwärtstrend hat sich schon seit vielen Jahren abgezeichnet. Doch der Kipppunkt wurde schneller erreicht als bislang angenommen. Das Sparen bei der Kirchensteuer und der Protest gegen die Kirchen, wie beispielsweise im Umgang mit Missbrauchsfällen, haben den Prozess beschleunigt. Taufen und Kircheneintritte gleichen die Kirchenaustritte bei weitem nicht aus.

Es ist nun also nicht mehr „normal“, Kirchenmitglied zu sein. Das ist eine neue Normalität, an die wir uns gewöhnen und mit der wir umgehen müssen.

In Yoga-Kursen ooder Büchern

Das Schrumpfen der Kirchen sollte allerdings nicht mit einem Rückgang an Religiosität verwechselt werden. Die spirituelle Suche findet oft außerhalb der institutionellen Kirchen statt: in Meditations-Apps, Yoga-Kursen oder Büchern und Coachings zur Persönlichkeitsentwicklung. Die Kirchen müssen sich also fragen lassen, welche Bedeutung sie in Zukunft haben werden, wenn sie nicht mehr selbstverständlich für die Mehrheit der Gesellschaft stehen. Hierin sehe ich eine große Chance: Gezwungenermaßen werden wir als Kirche darüber nachdenken müssen, was uns ausmacht, was uns wichtig ist und wie wir in Zukunft Kirche sein möchten.

„Es wird anders und gut werden“

Ich stelle mir eine Kirche vor, die für die Menschen da ist und sie in schwierigen Situationen begleitet, in der Diakonie und in der Suppenküche, in den Pflegeeinrichtungen und auf den Friedhöfen, und dabei nicht danach fragt, ob sie Mitglieder sind oder nicht. Ich stelle mir eine Kirche vor, in der alle Menschen willkommen sind und die offen ist für andere Formen der Religiosität und Spiritualität. Ich stelle mir eine Kirche vor, die Lust hat, zu experimentieren, und die sich auf das freut, was kommt. Es wird anders werden. Und es wird gut werden.

Der Autor

Florian Grieb (32) ist Pfarrer in der Protestantischen Jona-Kirchengemeinde

