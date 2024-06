Ausbildungsstart bei der Stadtverwaltung: Im Juli beginnen 13 Beamtenanwärter mit ihrer Ausbildung beziehungsweise ihrem dualen Studium. Weitere 29 neue Auszubildende starten im August sowie 19 duale Studierende im Oktober.

13 neue Beamtenanwärter und zwölf Absolventen und Absolventinnen der Stadtverwaltung kamen am Freitag bei einem Empfang von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) im Wilhelm-Hack-Museum zusammen. Die Absolventen wurden geehrt und auf Probe in das Beamtenverhältnis eingestellt. Ihre Zeugnisse hatten sie bereits im Vorfeld bei einem Festakt in Mayen von Vertretern der Staatskanzlei erhalten.

Am 1. Juli startet für sie ihre Arbeit in der Stadtverwaltung und somit ein neuer Lebensabschnitt. Hiermit hätten sie sich für einen Beruf entschieden, mit dem sie für die Menschen in der Stadt arbeiten, sagte Jutta Steinruck. „Wir setzten uns für die Menschen in der Stadt ein“, ergänzte sie. Außerdem biete ihnen die Laufbahn in der Verwaltung die Möglichkeit, sich immer wieder weiterzuentwickeln. „Es ist ein lebenslanges Lernen, und das macht es so spannend“, führte Steinruck aus.

Zu Beamten auf Widerruf ernannt

Im Anschluss begrüßte die OB zusammen mit ihren Kollegen aus dem Personalrat, dem Bereich Personal, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Gleichstellungsstelle und der Schwerbehindertenvertretung die neuen Anwärter. Sie wurden zu Beamten auf Widerruf ernannt und von der Oberbürgermeisterin vereidigt. Ab Juli beginnt somit auch für sie ein neuer Lebensabschnitt. Neun von ihnen haben sich für ein duales Studium entschieden, die anderen beginnen eine zweijährige Ausbildung.

Ceyhan Özcan gehört dazu: „Ich wollte schon immer in die Verwaltung, das ist eine sehr schöne Ausbildungsstelle“, erzählte die Zwanzigjährige. Für die Zukunft wünsche sie sich, dass alle bestehen und sie in zwei Jahren wieder zusammen hier sein können. Im August und Oktober werden insgesamt noch 48 weitere Anwärter ihre Karriere bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen starten. Auch sie erwartet in den nächsten Monaten ein Empfang zur Begrüßung und ihre Vereidigung.