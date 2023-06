Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nostalgie, magische Momente und humorvolle Noten: Das Maifeld Derby lockt in seiner zwölften Auflage nicht mit großen Namen, dafür mit einem Hauch „Back to the 2000s“. Lange aber scheint es eher ein Festival der kleinen Entdeckungen zu sein, mit sehr verstreutem Publikum. Bis eine Band aus Frankreich das Zepter übernimmt

Palastzelt, Maifeld Derby, kurz nach 23 Uhr: Unter Stroboskopgeflimmer und Synthi-Klängen steigen die Herren von Phoenix aus dem Bühnennebel empor, wie der berühmte mythische