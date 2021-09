Seit einigen Wochen fahre ich nun schon mit der Straßenbahn durch unsere Stadt. Für mich, als Autofahrerin, ist das eine neue Erfahrung. Ich kann mich zum Beispiel ganz darauf konzentrieren, was meine Augen beim aus dem Fensterschauen erblicken. So gefallen mir die grünen Abschnitte besonders gut. Dort sammeln sich Vögel, Kaninchen hoppeln über die Wiese – und ich beobachte auch ein selbstgebautes Zelt, wie ich es als Kind mit meinen Freundinnen beim Indianerspielen im Wald gebaut habe. Betroffen denke ich, ob da wohl jemand eine Bleibe hat?

Ludwigshafen, die Stadt, in der ich nun seit einem Jahr lebe und arbeite. Irgendwie mag ich sie, diese laute Lady. Sie ist ja nicht gerade die schönste unter den Städten. Doch sie gibt vielen Menschen Heimat und Arbeit. So viele junge Menschen suchen in ihr eine Perspektive für ihr Leben! Das gibt Hoffnung für eine gute Zukunft!

Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenslagen

Am Sonntag begehen wir in unserem Bistum den Caritas-Sonntag unter dem Motto: „Das machen wir gemeinsam“. Die Caritas-Zentren helfen den Menschen in schwierigen Lebenslagen. Wer mit offenen Augen, offenen Ohren und offenem Herzen durch unsere Stadt geht und fährt, der erkennt sie, die Menschen in schwierigen Lebenslagen. Nehmen wir uns ein Herz und schließen uns einer der vielfältigen Initiativen in unserer Stadt an. Engagieren wir uns nach dem Motto: „Das machen wir gemeinsam“. Damit fahren wir ganz die Linie Jesu.

Die Autorin

Simone Hartner (50) ist Gemeindereferentin in der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus