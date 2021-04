Die nackten Zahlen sind erschreckend: Sieben Spiele, sieben Niederlagen, 5:46 Tore, letzter Platz in der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost. „Auch wenn sich niemand freut, wenn eine Saison nicht zu Ende geführt werden kann, haben wir vom Abbruch profitiert“, räumt Trainer Timo May ein.

Zwar stand das direkte Duell gegen Vordermann Neuhofen noch aus, und es wäre wohl nur das Schlusslicht abgestiegen, aber bei der SGL ist man froh, dass diese schwierige Runde abgebrochen wurde.

„Wir hatten auf dem Papier 20 Akteure, und wenn die Langzeitverletzten ausgerechnet die sind, die immer das Training besuchen, zeigt das die Schwierigkeiten“, erklärt der 41 Jahre alte May. Immer wieder gab es Ausfälle. Nicht nur wegen Blessuren, auch weil Schichtarbeiter im Team stehen, andere die Meisterschule besuchen oder mit dem Studium beschäftigte sind. „Außerdem fehlt ein fester Torwart. In sieben Partien standen sechs verschiedene Leute zwischen den Pfosten, teilweise auch Feldspieler“, gibt der Coach zu bedenken.

Zudem sei von dem Team, das vor zwei Jahren in die B-Klasse aufgestiegen ist, fast keiner mehr regelmäßig dabei. Der ernüchternde Saisonverlauf wirft die Limburgerhofer aber nicht um. In der Spielzeit 2021/22 soll ein neuer Anlauf mit dem Ziel Klassenverbleib unternommen werden. Im Sommer stoßen zwei A-Jugendliche dazu, ein weiterer wurde bereits hochgezogen. „Nach dem ersten Lockdown hatten wir aber auch Spieler verloren“, weist May auf ein Problem hin, mit dem viele Mannschaften aus dem unteren Amateurbereich zu kämpfen haben werden. Der Übungsleiter und sein Co-Trainer Tobias Weinhold haben bereits für die nächste Serie zugesagt, und auch die Mannschaft soll zusammenbleiben.

Einmal Limburgerhof, immer Limburgerhof

Timo May ist von Kindesbeinen an bei der SGL. Für den einstigen Kreisauswahlspieler hat sich die Frage nie gestellt, zu einem anderen Verein zu gehen. „Für mich war es völlig normal, nicht zu wechseln, weil die SGL mein Heimatverein ist und ich mich hier total wohlfühle“, erklärt der Linksfuß. May, dessen Vater Willi ebenfalls für Limburgerhof auflief und später Trainer seines Sohnes war, spielte in der Abwehr. Wie lange das her ist, belegt seine Positionsbeschreibung: Er war Libero. Doch seine Laufbahn endete nach einem Kreuzbandriss und Meniskuseinriss viel zu früh.

Vom Fußball konnte der 41-Jährige, der bei der BASF in der Transportabfertigung arbeitet und die Dokumente für die Lkw-Fahrer erstellt, jedoch nicht lassen. Er war Spielleiter, Abteilungsleiter und ist seit der Winterpause der Runde 2019/20 Coach der zweiten Garnitur. Das ist aber nicht alles. „Ich trainiere seit den Anfängen bei den Bambini auch eine Jugendmannschaft, die ab Sommer als E1 spielen wird“, verdeutlicht May. Zu diesem Team zählte anfangs seine Tochter, jetzt ist nur noch sein Neffe dabei. Die Familie May wird der SGL also vorerst erhalten bleiben.